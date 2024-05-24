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Forbes’e göre KKTC, dünyada konut satın alınacak en kârlı ülke

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Kuzey Kıbrıs halkını; 'dost canlısı' olarak tanımlayan dünyaca ünlü dergi Forbes, KKTC'nin dünyada mülk satın alınabilecek en kârlı ülke olduğuna dikkat çekti.

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Forbes’e göre KKTC, dünyada konut satın alınacak en kârlı ülke
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Dünyaca ünlü Forbes dergisi, KKTC’nin “yurt dışında mülk satın alınabilecek en kârlı ülke” olduğunu yazdı. Forbes, KKTC'nin Sterlin ile yüksek kira geliri ve cazip konut fiyatlarıyla, gayrimenkul alıcılarının dikkatini çektiğini belirten raporunda, en gözde lokasyonların; İskele, Gazimağusa, Esentepe ve Gaziveren olduğunu belirtti.
FORBES: KKTC HALKI DOST CANLISI
KKTC’nin yatırımlar karşılığında oturma izni ve diğer avantajlar sunarak yabancı yatırımı teşvik eden dinamik pazarları olduğunu belirtilen raporda, Kuzey Kıbrıs, “İnanılmaz değerler sunan” yer olarak nitelendirildi. KKTC’nin ABD pazarına göre; yüzde 47 daha tasarruflu olduğunu belirten Forbes, KKTC halkını ise, “Dost canlısı” olarak tanımladı. KKTC’nin ilk sırada yer aldığı listede ikinci sıraya Brezilya, üçüncü sıraya ise Karadağ yer verildi. Listenin dördüncü Kolombiya yer alırken, son sırada Yunanistan’a yer verildi.
 
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