banner762
banner815
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
8 0
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
11 0
 
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
8 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
14 0
Doyasıya bir eğlence yaşandı
Doyasıya bir eğlence yaşandı
55 0
"Hiç ders almıyoruz"
36 0
25 0
banner797
banner854

Canilik!

banner476

Girne’de vatandaşın polise yaptığı ihbara göre, bir kişi bir köpeği, apartmanın beşinci katından aşağı attı, talihsiz köpek olay yerinde can verdi

banner825
Canilik!
Girne'de bir cani, köpeğini 5. kattan atarak ölümüne neden oldu. Söz konusu şahsın kimliği belirlenemedi.
Altın Patiler Derneği tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım şöyle:
“En ağır ceza verilsin! Konu poliste! Bu cinayettir.
Takipçimizin iletisidir. Bu sabah (dün) sokaktaki canları beslemeye giderken acı bi çığlıkla döndüm. Yabancı bir kişi besinci kattan köpeciği aşağı attı koştum veterinere götürmek işin aşağıya inip köpeği ayağıyla ittirip tasmasından sarstı ben kızınca bırakıp gitti. Polisi aradım. Köpeciği yetiştiremedim olay yerinde öldü. Polisler olay yerinde. Ceza alıncaya kadar pesini bırakmayacağım”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.