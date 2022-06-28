Girne’de vatandaşın polise yaptığı ihbara göre, bir kişi bir köpeği, apartmanın beşinci katından aşağı attı, talihsiz köpek olay yerinde can verdi

Girne'de bir cani, köpeğini 5. kattan atarak ölümüne neden oldu. Söz konusu şahsın kimliği belirlenemedi.

Altın Patiler Derneği tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım şöyle:

“En ağır ceza verilsin! Konu poliste! Bu cinayettir.

Takipçimizin iletisidir. Bu sabah (dün) sokaktaki canları beslemeye giderken acı bi çığlıkla döndüm. Yabancı bir kişi besinci kattan köpeciği aşağı attı koştum veterinere götürmek işin aşağıya inip köpeği ayağıyla ittirip tasmasından sarstı ben kızınca bırakıp gitti. Polisi aradım. Köpeciği yetiştiremedim olay yerinde öldü. Polisler olay yerinde. Ceza alıncaya kadar pesini bırakmayacağım”



