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İzlanda'da alarm: Yanardağdaki çatlak büyüyor!

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İzlanda yarımadasında Aralık ayından bu yana 5'inci yanardağ patlaması meydana geldi. Ülkenin güneyinde olağanüstü hal ilan edildi

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İzlanda'da alarm: Yanardağdaki çatlak büyüyor!
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İzlanda'nun güneybatısındaki yanardağ yeniden faaliyete geçti. Svartsengi volkanik sistemindeki 3,4 kilometrelik yarıktan lavlar püskürtmeye devam ediyor. Yetkililer çatlağın büyümeye devam ettiğini belirtti.

İzlanda'da alarm: Yanardağdaki çatlak büyüyor! - 2

Ülkenin sembollerinden biri olan ve Mavi Lagün olarak bilinen jeotermal spa merkezi yeniden kapatıldı.


İzlanda'da alarm: Yanardağdaki çatlak büyüyor! - 3

Patlama öncesi "yoğun deprem faaliyeti” de tespit edildi. Bölgedeki volkanik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.


İzlanda'da alarm: Yanardağdaki çatlak büyüyor! - 4

Yarımadadaki binlerce insana elektrik ve su sağlayan elektrik santrali de boşaltıldı.  Bölgede lav akışını durdurmak için bariyerler inşa edildi.
 

Grindavik sakini 4 bin kadar kişi Kasım ayında volkanik hareketlilik ile birlikte kalıcı olarak tahliye edildi.


İzlanda'da alarm: Yanardağdaki çatlak büyüyor! - 6

Başkent yakınındaki Keflavik Uluslararası Havaalanı ise faaliyete devam ediyor. Patlama, İzlanda'da aynı yanardağda Aralık'tan bu yana meydana gelen beşinci patlama olarak kayıtlara geçti.


İzlanda'da alarm: Yanardağdaki çatlak büyüyor! - 7

Yarımadada 18 Aralık, 14 Ocak, 8 Şubat ve 17 Mart tarihlerinde de yanardağ patlaması meydana gelmişti. İzlanda,, 33 aktif yanardağ sistemiyle Avrupa'nın en fazla yanardağa ev sahipliği yapan ülkesi konumunda.

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