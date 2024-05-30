İzlanda'da alarm: Yanardağdaki çatlak büyüyor!

İzlanda yarımadasında Aralık ayından bu yana 5'inci yanardağ patlaması meydana geldi. Ülkenin güneyinde olağanüstü hal ilan edildi

İzlanda'nun güneybatısındaki yanardağ yeniden faaliyete geçti. Svartsengi volkanik sistemindeki 3,4 kilometrelik yarıktan lavlar püskürtmeye devam ediyor. Yetkililer çatlağın büyümeye devam ettiğini belirtti.

Ülkenin sembollerinden biri olan ve Mavi Lagün olarak bilinen jeotermal spa merkezi yeniden kapatıldı.

Patlama öncesi "yoğun deprem faaliyeti” de tespit edildi. Bölgedeki volkanik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Yarımadadaki binlerce insana elektrik ve su sağlayan elektrik santrali de boşaltıldı. Bölgede lav akışını durdurmak için bariyerler inşa edildi.



Grindavik sakini 4 bin kadar kişi Kasım ayında volkanik hareketlilik ile birlikte kalıcı olarak tahliye edildi.

Başkent yakınındaki Keflavik Uluslararası Havaalanı ise faaliyete devam ediyor. Patlama, İzlanda'da aynı yanardağda Aralık'tan bu yana meydana gelen beşinci patlama olarak kayıtlara geçti.

Yarımadada 18 Aralık, 14 Ocak, 8 Şubat ve 17 Mart tarihlerinde de yanardağ patlaması meydana gelmişti. İzlanda,, 33 aktif yanardağ sistemiyle Avrupa'nın en fazla yanardağa ev sahipliği yapan ülkesi konumunda.