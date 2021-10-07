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Gazimağusa ve Görneç'te elektrik kesintisi olacak

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Gazimağusa ve Görneç'te elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Gazimağusa bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 08.30-15.30 saatleri arasındaki kesintiden 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 Mil) etkilenecek.
GÖRNEÇ’TE YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Görneç köyüne beş saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında yapılacak.

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