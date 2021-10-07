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Kapalı Maraş'ı bir günde 2 bin kişi ziyaret etti

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Kapalı Maraş'ı bir günde 2 bin kişi ziyaret etti

Gazimağusa’da bulunan kapalı Maraş’ta geçen hafta sonu rekor sayıda ziyaretçi sayısına ulaşılarak, 4 Ekim Pazar günü 2 bin ziyaretçinin Kapalı Maraş’ı ziyaret ettiği bildirildi.

Gazimağusa Belediyesi’nden (GMB) verilen bilgiye göre, hem çevre düzenleme çalışmalarıyla, hem de bisiklet kiralama ve büfe hizmetiyle Maraş ziyaretçilerine hizmet verdiği bölgede büyük hareketlilikler yaşanıyor.

Bölgeyi ziyaret edenlere bisiklet kiralama ve büfe hizmetlerinin yanı sıra, 2 farklı plajda denize girme imkânı da sunularak, denizden faydalanmaları sağlanıyor.

Pazar günü kayıtlara geçen 2 bin ziyaretçinin çoğunun yabancı turistlerin olması da dikkat çekti.

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