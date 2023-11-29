Gazimağusa kötü kokudan kurtulacak

Gazimağusa Belediyesi, kentin bazı bölgelerini etkisi altına alan kötü kokunun çözümü için harekete geçti.

Kanalizasyon hatlarının bağlantı noktasındaki pompa istasyonlarında bulunan ve 2012 yılından beridir faaliyette olan 13.5 kw güçteki pompalar 18.5 kw güce yükseltiliyor.

Kent nüfusunda yaşanan artış ve pompaların işlevini yitirmesi nedeni ile gerçekleştirilen proje kapsamında bugün İsmet İnönü Bulvarı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kavşağı’nda yer alan 3 numaralı pompa istasyonundaki 3 pompanın değişimi Gazimağusa Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Bu değişim kademeli olarak 2 pompa istasyonunda daha gerçekleştirilecek.

Her pompa istasyonunda değiştirilecek pompalar için belirlenen 30-35 Bin Euro maliyet Gazimağusa Belediyesi tarafından karşılanacak.

Kentin bazı bölgelerindeki kötü kokunun ana sebebi olan yetersiz kalan ve işlevini yitiren pompaların değiştirilmesi ve havalandırmaların yeniden kanalize edilmesi ile Gazimağusa’yı kötü kokudan kurtarmak amaçlanıyor.

Nüfus artışı ve uzun yıllardan beridir faaliyette olmaları nedeni ile zaten yetersiz kalan pompalar ev tuvaletlerinden ve giderlerinden kanalizasyona gönderilen atıklar nedeni ile de işlevsiz kalıyor.

Değişim için pompa istasyonlarından çıkarılan pompaların üzerine yapışan çok sayıda ıslak mendil, kondom, tuvalet kağıtları, çocuk bezleri, mikro fiber ev temizlik bezleri, atlet gibi giysilerin olduğunu belirten çalışanlar, bunun pompaların zarar görmesine ve işlevsiz kalmasına sebep olduğunu ifade etti.

Eski pompalarda sıklıkla yaşanan tıkanıklık nedeni ile pompa istasyonlarında rutin olarak kısa süreli periyotlarda temizlik yapıldığını belirten çalışanlar, kanalizasyon giderlerine evsel atıkların atılmaması yönünde kent halkına çağrıda bulundu.