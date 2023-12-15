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Kendisine ait olmayan ev ve araziyi sahtekarlıkla satan kişiler tutuklandı

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Kendisine ait olmayan ev ve araziyi sahtekarlıkla satan kişiler tutuklandı
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Kendisine ait olmayan ev ve araziyi sahtekarlıkla satan kişiler tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 12-13 Aralık tarihleri arasında, İskele’de, M.Ş.(E-36) gerçekte kendisine ait olmayan bir araziyi sahtekarlıkla satarak 95 bin Sterlin para temin etti.
Araziyle ilgili sahte tapu senedi de düzenleyip ilgili şahsa verdiği tespit edilen kişi tutuklandı.
Öte yandan 2020-2022 yılları arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir emlak şirketinin direktörü olan D.U’nun (E-38) kendisine ait olmayan İskele bölgesindeki bir evi yurt dışında yaşayan bir şahsa satmak için anlaşıp ilgili şahıstan sahtekarlıkla toplam 37 bin 438 Dolar doları parayı temin ettiği tespit edildi. D.U’nun tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 
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