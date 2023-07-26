Gazimağusa'da 14 Ağustos’ta, Girne'de 19 Ağustos'ta harnup hasadı başlayacak

Gazimağusa ilçesinde harnup hasadı başlama tarihi 14 Ağustos Pazartesi günü olarak belirlendi.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser yazılı açıklamasında, belirtilen tarihten önce harnup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

GİRNE

Girne ilçesinde 19 Ağustos itibarıyla harnup toplanabilecek.

Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, yazılı açıklamasında Fasıl 287 Destebanlar Yasası’nın ilgili maddesine göre Girne ilçesinde harnup toplamaya 19 Ağustos Cumartesi günü başlanacağını duyurdu.

Özcemoğlu, söz konusu tarihe aykırı hareket edilmesinin suç olacağı konusunda da uyardı.

