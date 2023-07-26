Çöl sıcakları etkili olmaya devam edecek

Meteoroloji Dairesi sıcak havanın etkisini sürdüreceğini açıkladı.
Dairenin açıkladığı hava raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Bu doğrultuda yarından itibaren hafta boyunca hava açık, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 - 41, sahillerde 34 - 37 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.