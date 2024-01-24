Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo

Yıllardır borç batağında olan Gazimağusa Belediyesi, Süleyman Uluçay’ın göreve gelmesinin ardından düze çıkmaya başladı. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihinde 181 milyon 987 bin TL borçla devralınan belediyenin borcu, 82 milyon 772 Bin TL'ye düşürüldü

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay görev süresinin ilk yılını geride bırakmasının ardından daha önce de söz verdiği gibi şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek adına ikinci basın toplantısını gerçekleştirdi.

Başkent Lefkoşa’da dün düzenlenen basın toplantısında, basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Uluçay, 1 yıl içerisinde Gazimağusa Belediyesi’nin geldiği aşamayı kalem kalem açıkladı.

Gazimağusa Belediyesi’nin mali durumu ve yeni dönem için belirlenen hedefleri paylaşan Başkan Uluçay, katılımcılara teşekkür etti.

1 YILDA TOPLAM 99 MİLYON 215 BİN TL BORÇ KAPANDI

Gazimağusa Belediyesi’nin mali durumu Başkan Uluçay’ın sunumu ile basın mensupları ile paylaşıldı.

Buna göre;

31 Aralık 2022 tarihinde 181 milyon 987 bin TL

borçla devralınan Gazimağusa Belediyesi'nin borcu, 18 Ağustos 2023 itibariyle 110 milyon TL’ye, 31 Aralık 2023 itibariyle - 82 milyon 772 Bin TL' ye düşürüldü.

Başkan Uluçay’ın göreve geldiği günden bu yana yürütülen başarılı çalışmalar sayesinde 1 yılda 99 Milyon 215 Bin TL borç ödemesi yapıldı.

TASARRUF İÇİN ATILAN ADIMLAR

Görevin alındığı günlerde öncelikle mali durumun ortaya konulması amacıyla Gazimağusa Belediyesi varlıklarının netleştirilmesi sağlandı.

Öncelikli olarak, mal ve hizmet alınmış firmalara olan borçların karşılanması ve piyasaya olan güvenin sağlanması gerçekleştirildi.

Oldukça maliyetli olarak gerçekleştirilen hizmet alımlarında araç parkı eksiklikleri ve arızalı araçlar olduğunun tespit edilmesinin sonrasında ise öncelikle arızalı araçlar faal duruma getirilmiş ve ihale yolu ile araç parkının geliştirilmesi ile hizmet maliyetlerinin orta vadede azaltılması sağlandı.

Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Ödemelerinin gününde ödenmeye başlanması sayesinde yıllık 1,2 Milyon TL düzeyinde tasarruf sağlandı.

Bankalardaki cari hesaplara ödenen faiz ödemeleri büyük ölçüde sınırlandırılarak yıllık 1.8 Milyon TL tasarruf sağlandı

Özel şirketten alınan Ot Kesme Temizliği hizmeti sınırlandırılarak yıllık 8.4 Milyon TL tasarruf sağlandı.

Özel şirketten alınan Çöp Toplama Araç Hizmeti sonlandırılarak yıllık 3.6 Milyon TL tasarruf sağlandı.

Kamyon ve dozer kiralamaları sınırlandırılarak yıllık 6.0 Milyon TL tasarruf sağlandı.

ETKİN MÜZAKERE PRENSİBİ İLE YAPILAN TASARRUFLAR

Pis su arıtma sistemlerini yürüten Alman Firması Remondis ile yapılan müzakereler sonucu 1.5 Milyon Euro’yu aşan borç, 17.1 Milyon TL’lik ödeme ile kapatıldı.

Bu uzlaşı ile ciddi bir tasarruf sağlanırken öte yandan bu gelişme; AB ile Belediyemizin ilişkilerinin düzelmesini ve yeni finansman ihtiyaçlarının sağlanmasının önünü açtı.

Kıb-tek borçları gecikme faizlerinin % 80'ni bağışlanarak yapılandırıldı ve güncel borçların, aylık 96 bin TL taksitlerle düzenli olarak ödemesi yapılıyor.

1 yıllık süre içerisinde kamyon ve dozer ihtiyacı kamu kurumlarından bedelsiz olarak karşılanırken, zorunlu durumlarda ise hizmet alındı ve söz konusu araçların ihale yolu ile teminin sağlanmasına başlandı.

Su Deposunun 13.2 Milyon TL borcu yapılan görüşmeler sonrasında Su Dairesi’ne devredildi.

Belirtilen düzenlemeler ile 31 Milyon TL doğrudan tasarruf ve yürütülen diğer müzakere ve düzenlemeler vasıtasıyla da 50 Milyon TL’yi aşkın yıllık tasarruf sağlandı.

GERİYE DÖNÜK EKSİK YATIRIMLARIN TÜMÜ TAMAMLANDI

25 Aralık 2023 tarihinde İhtiyat Sandığı’na toplam 10,995,179 TL ödeme yaparak çalışanların 2024 yılından önceki geriye dönük tüm eksik yatırımları tamamlandı.

Göreve gelinmesiyle birlikte ilk günden itibaren maaşlar günü gününe ödendi, birikmiş kıdem tazminatı mükellefiyetleri yerine getirildi, çalışanların geriye dönük Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları tamamen ödendi ve güncel yatırımları da düzenli olarak her ay yatırılmaktadır.

