Gazimağusa Belediyesi marketlerdeki tartıları denetledi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Şubesi ekipleri kent genelinde marketlerdeki tartı ve terazilerin gramaj ölçümlerinin uygunluğunu kontrol etti.
Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, denetimlerde kent genelinde faaliyet gösteren 64 marketten 61 tanesinin hassas terazilerinin gramaj ölçülerinin uygun olduğu, 3 marketin ise tartı kullanmadığı tespit edildi.
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