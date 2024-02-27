banner913
banner932
Lefke Kaza Mahkemesi 4 Mart’ta kendi binasında hizmet vermeye başlayacak
Lefke Kaza Mahkemesi 4 Mart’ta kendi binasında hizmet vermeye başlayacak
12 0
En çok yağışı metrekareye 2.2 kg ile Yeşilırmak aldı
En çok yağışı metrekareye 2.2 kg ile Yeşilırmak aldı
7 0
 
Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede yaklaşık 800 çift boşanıyor
Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede yaklaşık 800 çift boşanıyor
16 0
Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak
Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak
11 0
“Dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyemeyen milletvekilleri şaibe altındadır”
“Dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyemeyen milletvekilleri şaibe altındadır”
16 0
Paç’a tütünleri veren de tutuklandı
Paç’a tütünleri veren de tutuklandı
31 0
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
17 0
banner1012

Emekli müsteşar vefat etti

banner974
Emekli müsteşar vefat etti
banner971
Aslen Esentepe Baf doğumlu, emekli KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Müsteşarlarından Sait A. Erkin bugün hayatını kaybetti.
Sait A. Erkin'in vefatı, ailesi, dostları ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Sait Erkin'in cenazesi 28 Şubat Çarşamba günü (yarın) Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na  defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.