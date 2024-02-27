Emekli müsteşar vefat etti

Aslen Esentepe Baf doğumlu, emekli KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Müsteşarlarından Sait A. Erkin bugün hayatını kaybetti.

Sait A. Erkin'in vefatı, ailesi, dostları ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Sait Erkin'in cenazesi 28 Şubat Çarşamba günü (yarın) Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

