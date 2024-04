Pizza Pizza 23 Nisan etkinlikleriyle çocukları coşturdu

Pizza Pizza’nın 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çocuk Şenlikleri keyifli anlara sahne oldu

Fast Food ile “Casual Dining” yani “rahat yemek” kavramını birleştiren bir konseptle ile hizmet veren ve pizza severlerin uğrak noktası olan Pizza Pizza, özel günlerde ve farklı dönemlerde düzenlediği çeşitli etkinliklerle hem çocukların hem büyüklerin ilgi odağı olmayı başarıyor.Pizza Pizza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının da çoskusu ile 22-23 Nisan tarihlerinden Girne ve Yeniboğaziçi şubelerinde çocuk şenliği düzenledi.Şenlikte, Kendi Pizzanı Kendin Yap, Yüz Boyama ve Sosis Balon etkinliğinin yanı sıra, şişme oyun parklarında oyunlar, sevimli karakterle buluşma, palyaço gösterileri ve çeşitli lezzet standtları ile çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdiler.Pizza Pizza Genel Müdürü Seçkin Çicek’in yönetiminde yapılan Pizza Atölyesi’nde çocuklar kendi pizzalarını yaparak hamurundan üst malzemelerine, pişirim aşamasına kadar bir pizzanın nasıl yapılacağını öğrendiler. Eğlenceli geçen etkinlikte her çocuk kendi pizzasını yiyerek tadım da yaptı.Profesyonel ekiplerce yapılan yüz boyama, palyaço gösterileri ile de eğlenen çocuklar, şişme oyun parklarında doyasıya oynadılar.Pizza Pizza’nın yanı sıra, leziz kahveleri, serinleten yaz içecekleri, fit lezzetleri ve atıştırmalıkları ile adanın en popüler kahve durağı The Kaffo’nun standı ile buluşan aileler keyifli bir dinlenme molası da verdiler. The Kaffo Genel Müdürü Ahmet Eren ve ekibin de yer aldığı şenlikte, The Kaffo’nun klasikleşmiş soğuk sıcak kahveleri ve yeni lezzetleri baristalarca sunuldu. Bu tarz etkinleri Pizza Pizza, Kebap House gibi markalarla dirsek teması ile sürdürmekten büyük keyif aldıklarını dile getiren The Kaffo Genel Müdürü Ahmet Eren yaz sezonu boyunca bu tarz açık hava etkinliklerine devam edeceklerini belirti.Ayrıca, Kebap House’un döner ve et çeşidi lezzetlerinden oluşan standı da şenlikte yerini aldı.“İlk faaliyete geçtiğimiz yıldan bu yana her zaman en kaliteli şarküteri ürünleri ile hazırlanmış lezzetli pizzalar sunarak üst seviye müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefledik. Markalaşma sürecimizde ise önemli atılımlar gerçekleştirdik. Genç yaş gruplarından oluşan pizza severlerin yanı sıra çocukların ve ailelerin de gelebilecekleri konforlu, işlevsel bir mekan ve servis bulabilmeleri için, restoranlarımızda en uygun ortamı sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti bizler için çok önemli. Özel günlerde de her zaman bir etkinlik düzenleyerek hem o günün keyifli vakit geçirilmesini hem de alışılmışın dışında bir günü eğlenceli kılmayı hedefliyoruz. Markamızın tanıtımı açısından istediğimiz geri bildirimleri de olumlu şekilde alıyoruz. Bu sene de 23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında bayramı da içine alarak bir şenlik düzenledik. Girne ve Yeniboğaziçi şubelerimizde de ayrı ayrı günlerde hazırladığımız bu şenlikle bayramı çocuklarla birlikte kutlayarak yaza merhaba dedik. Etkinlikte, kendi pizzanı kendin yap gibi çeşitli atölyeler ile çocuklar için oyun parkları, yüz boyama etkinlikleri ve yeme-içme alanları kurgulayarak, tüm günü neşe içerisinde doya doya eğlenerek geçirmelerini sağladık. İlerleyen günlerde benzer etkinlikleri her biri birbirinden farklı konseptlerle sürdüreceğiz. Tüm etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan duyurmaktayız, bizi takip etmeyi unutmasınlar. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bir kez daha kutlu olsun.” dedi.23 Nisan kutlamalarına bir ev sahipliğini de İkas Süpermarket yaptı. 23 Nisan Salı günü İkas Süpermarket Çocuk Festivali adıyla gerçekleşen etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Festival alanında düzenlenen dans gösterileri ve koro dinletilerinin ardından çocuklar ve aileler şişme oyun alanında eğlenip çeşitli aktivitilere katıldılar. Pizza Pizza’nın nefis pizza ve tavuk çeşitleri, The Kaffo ‘nun serinleten yaz içecekleri ve Kebap House’un döner keyfi de festivalde katılımcılara lezzet şöleni yaşattı.