Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay Gamabel personelİ performansa oranla maaş alacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, asgari ücretli olarak çalışan Gamabel Şirketi personelinin nisan maaşlarının, profesyonel insan kaynaklarının sunduğu ön değerlendirme raporu çerçevesinde belirlenen performans kriterlerine göre ödeneceğini duyurdu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uluçay, Gamabel Şirketi bünyesindeki çalışanlara performansa dayalı yeni maaş düzenlemeleri yapmak ve bu düzenlemelerin adaletli olmasını sağlamak için bilimsel ve objektif kriterler çerçevesinde değerlendirme yapacak, uluslararası deneyimi olan profesyonel bir insan kaynakları şirketi ile Gazimağusa Belediyesi arasında protokol imzalandığını belirtti.

Uluçay, bu çalışma ile amaçlananın, verimli ve gayretli çalışanları, objektif kriterler ve performansları çerçevesinde olumlu yönde teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Başkan Uluçay, şunları kaydetti:

“Yapılan çalışmada teknik ve memur görevi kadroları ve bu kadrolar içerisindeki pozisyonlar tanımlanmıştır. Kirlilik, iş riski, mali risk, memur veya zanaatkar durumları değerlendirilmiştir. Profesyonel insan kaynakları ekibinin bize sunduğu ön değerlendirme raporu çerçevesinde Gamabel Personelimizin Nisan maaşları bu performans kriterlerine göre ödenecektir. Yeni kurulan insan kaynakları sistemi ile personelimizin verimliliğine ilişkin daha kapsamlı değerlendirme ise Eylül’de yine insan kaynakları profesyonelleri tarafından belediyemize sunulacaktır. Hedefimiz halkımıza sunduğumuz hizmet kalitesini artırırken, verimli ve gayretli personelimizi de olumlu yönde teşvik etmek olacaktır"

