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“Gayri resmi şekilde çalışmalarımız devam ediyor”

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Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi başkan adaylığıyla ilgili ilerleyen günlerden resmi açıklama yapılacağını söyledi

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“Gayri resmi şekilde çalışmalarımız devam ediyor”

 
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Tek Manşet’ isimli programa telefonla bağlanarak, soruları yanıtladı.
Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi başkan adaylığıyla ilgili ilerleyen günlerden resmi açıklama yapılacağını söyledi. Belediyelerin sayısı ve isimleriyle ilgili mahkemenin kararını açıklayacağını belirten Amcaoğlu, “Gayri resmi şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yaptığına işaret eden Amcaoğlu, yoğun bir dönemden geçildiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile protokol, AB ile de mali yardımın programlanmasının hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.
Yıllardır kamuda çalıştığını, yerel yönetimler biriminin uzun süre sorumluluğunu devam ettiğini hatırlatarak, yasalarla ilgili süreçlerin hep içerisinde olduğunu kaydetti. Konuyla ilgili iddiası olduğunu söyleyen Amcaoğlu, “Yerel yönetimler ve spor konusunda her türlü fikri ortaya koyabilirim. İçişleri Bakanlığı’nda birçok proje yürüttük ve arkadaşlarımla ilklere imza attık” dedi.
 
 
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