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Yorgacis ve Harmancı’dan BM’ye ortak öneriler

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LTB Başkanı Harmancı’nın Ledra Palace yakınındaki Baf Kapısı’nın açılmasını önerdiğini, Mağusa Kapısı barikatının da araç trafiğine açılmasını hedeflediği belirtildi

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Yorgacis ve Harmancı’dan BM’ye ortak öneriler

 
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Konstantinos Yorgacis’in önceki hafta BM Barış Gücü tarafından Ledra Palace’da düzenlenen bir etkinlikte bir araya gelerek Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la görüşüp, kentin geleceğine dair ortak projelerini sundukları bildirildi.
Politis, “Yorgacis-Harmancı Yolu Gösteriyor” başlığıyla, fotoğraf desteğiyle aktardığı haberinde Ledra Palace’taki etkinlikte Lefkoşa’nın sorunları, olası çözümler ve Lefkoşalıların yararına olacak çalışmaların görüşüldüğünü yazdı.
İki belediye başkanın görüşme hedefinin, “kentin kurtarılması ve yeniden birleştirilmesinden” sonra Lefkoşa sakinleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi, birlikte yaşamanın ve refahın olmazsa olmazı olan güven yaratılması olduğunu yazan gazete, seçildikleri günden beri aralarında sıkı dostluk ve profesyonel iş birliği geliştiren başkanların, Stewart’a sunduğu önerilerden bazılarını şöyle aktardı:
“*Kanlıdere bisiklet ve yaya yolunun ara bölge boyuna yayılması,
*Yağmur sularının, ara bölgede Ermu Sokağı merkezli değerlendirilmesi, *Lefkoşa’nın doğusundaki (Bata trafik çemberi yakınında) barikatın açılması, *Kentte araştırma ve inovasyonun desteklenmesi ve geliştirilmesi hedefiyle herkesin erişim sağlayabileceği bir araştırma, inovasyon ve girişimcilik merkezi kurulması.”
Mehmet Harmancı’nın Baf Kapısı (Ledra Palace yakınındaki) üzerindeki barikatın açılmasını önerdiğini, Mağusa Kapısı barikatının da araç trafiğine açılmasını hedeflediğini belirten gazete, Yorgacis’in bu önerilere olumlu baktığı bilgisi edindiğini yazdı.
 
 
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