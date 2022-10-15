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Gardiyanoğlu’ndan LTB adaylığına yeşil ışık

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UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, isminin “UBP’nin LTB adayı” olarak geçtiğini doğruladı ve “Ben görev adamıyım, görevin küçüğüne veya büyüğüne bakmam, görevden kaçmam” ifadelerini kullandı

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Gardiyanoğlu’ndan LTB adaylığına yeşil ışık

 
Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, isminin “UBP’nin LTB adayı” olarak geçtiğini doğruladı, 3 gün içerisinde kararın Ünal Üstel tarafından açıklanacağını ifade etti.
Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner ve Levent Kutay’ın sunduğu bir programda konuşan Gardiyanoğlu, “Ben görev adamıyım, görevin küçüğüne veya büyüğüne bakmam, görevden kaçmam” diyerek, “Evet, ismim LTB Başkan adaylığında geçmekte. Bu konuda örgütlerimle, yönetimimle, ailemle 3 gün içerisinde son toplantılarımızı, görüşmelerimizi yapacağız. Genel Başkan da LTB adayımızı açıklayacak” ifadelerini kullandı.
 UBP’nin Gönyeli Belediyesi başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu
Gardiyanoğlu ayrıca, UBP’nin Gönyeli Belediyesi başkan adayının Hüseyin Amcaoğlu olduğunu da açıkladı.
 
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