Nevzat Demirhan sevenlerini üzdü

Hamitköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hamitköy sakinlerinden, sevilen çınarlarından Nevzat Demirhan dün hayata gözlerini yumdu.
80 yaşında vefat eden Demirhan’ın cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Hamitköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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