Gardiyanoğlu ile Dinçyürek’e protesto

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu ile Sağlık Bakanı Dinçyürek, Meclis önünde eylem yapan eczacılar tarafından yuhalandı

Eczacıların dün düzenlediği eylemin devam ettiği sırada Meclis’te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek eczacıların yanına gitti.

Sadık Gardiyanoğlu ile Hakan Dinçyürek, Meclis önünde eylem yapan eczacılar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Meclis kapısı önünde bakanlarla konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, tutuklanarak serbest bırakılan eczacıların hesaplarının blokeli olduğunu, köylerde yaşayan yurttaşın ilaca erişebilse bile sigortalardan işlem yapacak eczacı bulamadıklarını söyledi.

Öksüz, "Keşke sigortaların hazırladığı sözleşmede yazan daire içi soruşturmasını yapsaydı. Eczacıdan bunu rica eder maddesini uygulasaydı. Eczacının yeri kodes değildir. Biz bu süreçte yapıcı olduk ama artık eczanelerimize huzurla gitmek istiyoruz. Biz bundan usandık. Soruşturma artık salim şekilde tamamlanmalıdır" dedi.

Daha sonra Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, "sapla saman karıştı" dedi ama eczacılar sesini yükselterek konuşma yapmasına izin vermedi.

Tam da bu sırada CTP Milletvekilleri Meclisten çıkarak eylemcilerin yanına geldi. Bunun üzerine eczacılar, bakanlara arkalarını döndü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, reçete yolsuzluğuyla sürecinin doğru yönetilebilmesi için gerek Eczacılar Birliği gerekse Tabipler Birliği ile sürekli iletişim içerisinde olduklarını vurguladı.

Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortaların denetlenmesi ve varsa suçluların cezalandırılmaları konusunda ilk günden beri tavrının net olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, sigortalı hastaların mağdur edilmemesi içinde bir hafta içerisinde yeni bir sistemin uygulamaya gireceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise eczacı ve hekim örgütleriyle sürekli irtibat içerisinde olduklarını herkesin mutlu olacağı bir sistem kurmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Dinçyürek, “Bu sürecin odağında hasta var. Biz varsak hasta olduğu için varız. Eczacı varsa hasta olduğu için var. Hastanın mağduriyetini ivedilikle ortadan kaldıracak, el birliğiyle hepimizin insan sevgisi ve meslek onuru ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, eczacıların yanına giderek destek belirtti.

