Havalimanında yine kaos

Havaalanı’nda dün sabah yine kaos yaşandı. Hava durumunu gösteren meteorolojik sistemlerle ilgili jeneratör, elektrik arızası sırasında devreye giremedi, bir saatliğine hava trafiğine kapatıldı, 6 uçuş yapılamadı

KKTC Havalimanı, dün sabah 1 saat süren elektrik sorunu nedeniyle hava trafiğine kapatıldı. Havaalanı’nın bir saatliğine hava trafiğine kapatılması onlarca insanı mağdur etti.

Hava durumunu gösteren meteorolojik sistemlerle ilgili jeneratör, elektrik arızası sırasında devreye giremedi, uçuşlar durdu. Durdurulan hava trafiğinden 4’ü kalkış, 2’si iniş yapacak 6 uçak etkilendi. İstanbul’dan gelen bir uçak Adana’ya inmek zorunda kaldı.

HALKIN SESİ’ne konuşan Hava Trafik Kontrolleri Başkanı Cem Kapısız, dün meteoroloji binası ile eski pisti besleyen elektrikte faz değişimi yaşandığını, bu nedenle de jeneratörün devreye girmediğini kaydetti. Kapısız, jeneratör devreye girmediği için enerji kaybı yaşandığını, bu nedenle meydandaki uçaklara meteorolojik bilgi ile “iniş-kalkış” durumlarıyla ilgili hava trafik hizmeti verilemediğini dile getirdi.

Dün yaşanan durumun çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Kapısız, “Bizi defalarca sabotajla suçlayan kesimler yine ders almadı” dedi.

Bir meydanda meteorolojik bilgi sağlanamamasının kabul edilemeyeceğini belirten Kapısız, “Burası panayır değil, havalimanıdır. Panayırda bile elektrikler kesilmez” ifadelerini kullandı.

Cem Kapısız, Havalimanının “eksik-aksak, yarım-yamalak” açıldığına dikkat çekti.

Kapısız, “Geçen sefer daha genel anlamda bu sorunu yaşamamıştık. Çalışanlar Sayın Erhan Arıklı tarafından sabotajla suçlanmıştı. Burada bir sabotaj varsa Kuzey Kıbrıs’ta havacılık, devlet ve sermaye eliyle sabote ediliyor” şeklinde konuştu.

Meydanın kesintisiz elektrik enerjisi alabilecek şekilde düzenlemesi gerektiğini vurgulayan Kapısız, “Bunu yıllardır söylüyoruz ve meydan açılırken de söyledik. Garanti etmeden meydanı açamazsınız diyorduk. Aldıkları emri yerine getirme gailesi ile meydanı yarım yamalak açtılar. Geçen hafta yaşanan sorunda da sadece palyatif bir çözüm bularak, sorunun yaşandığı noktalara müdahale edildi ve geri kalanlar ihmal edildi” şeklinde konuştu. Kapısız, dün yaşanan sorun nedeniyle meteorolojik bilginin kuleye verilemediğini belirterek, “Meteorolojik bilgiyi alamayan hava trafik kontrolleri de havacılık kuralları gereği uçaklara iniş kalkış izni veremediler ve meydan kapatıldı. İstanbul’dan gelen uçak yoldayken Adana’ya inmek zorunda kaldı. İlgili saatlerdeki uçakların rötarları oluştu” açıklamasında bulundu.

Meteoroloji servisi olmadan bir havalimanının açılamayacağına dikkat çeken Kapısız, havalimanında “uçuş güvenliği” olmadığını vurguladı.

Kapısız, “Elektrikler her kesildiğinde ve her voltaj yükselip düştüğünde burada bir şeylerimiz yanacaksa, o yanan şeyler hava trafik hizmeti verirken kullandığımız şeylerse vay halimize… Dükkanı kapatalım daha iyi” dedi.

Kapısız, kasım ayında yaşanan elektrik kesintileri sırasında dün yaşanılan duruma karşı eylem yaptıklarını, Sivil Havacılık Dairesi’nin ise resmi yazılarla öngörülerini Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ilettiğini, ancak hiçbir önlem alınmadığını vurguladı.

Kasım ayında elektrik kesinti yaşandığında hava trafiğiyle ilgili tüm irtibatları kaybettiklerini dikkat çeken Kapısız, “O dönem her an kaza yaşanabilirdi, yüzlerce insan havada ölebilirdi. Çok ucuz atlattık” dedi.

Kapısız, kasım ayında sendikanın iki saat içerisinde bu sorunun giderilmemesi halinde meydanın ve hava trafiğinin tamamen kapanacağını duyurduğunu, yarım saat içerisinde ise “o an aküler eksikti, aküleri taktık, sorun giderildi” denildiğini, ancak bugün bu sorunun palyatif olarak giderildiğini anladıklarını kaydetti. Kapısız, söz konusu dönemde sivil havacılığa ait ekranları beseleyen sistemlerin tamir edildiğini, diğer sistemleri tamir etmeyi yine unuttuklarını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta devlet ve sermayenin el-ele havacılığı sabote ettiğini savunan Kapısız, “Tüm uyarılarımıza rağmen gözümüzün içine baka baka aynı umursamazlığı, aynı ihmalkarlığı devam ettiriyorlar. Eğer kötü bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?” diye konuştu.