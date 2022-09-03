banner762
banner815
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera
7 0
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
Kupanın şampiyonu Gençlik Gücü
13 0
 
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak
16 0
Arıcılar hasattan memnun değil
Arıcılar hasattan memnun değil
15 0
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
Dörter’in 4Ever Green Proje teslim lansmanı gerçekleşti
17 0
Sıcak ve nemli hava sürecek
Sıcak ve nemli hava sürecek
15 0
13 0
banner797

FOGEM Uluslararası Balçova Halkoyunları Festivalinden iki ödülle döndü

banner476

banner825
FOGEM Uluslararası Balçova Halkoyunları Festivalinden iki ödülle döndü
İzmir Balçova’da yapılan 13. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde KKTC’yi  temsil eden Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Derneği (FOGEM), ikincilik ödülünün yanı sıra en güzel erkek kostümü ödülünü de kazandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, 25-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan festivalde, katılan ekipler İzmir, Balçova, Güzelbahçe gibi yerleşim yerlerinde gösteriler sundular. Sekiz ekibin katıldığı festivalde ekip başkanları Balçova ve Güzelbahçe belediye başkanlarını da ziyaret ederek ülkelerine ait çeşitli hediyeler sundular.

18 dansçı ve 5 müzisyenden oluşan FOGEM kafilesinin sunduğu oyunlarla beğeni topladığı ve yarışma sonrasında ikincilik ödülü kazandığı belirtilen açıklamada,  FOGEM’in daha önceki projelerinden biri olan “halk giysilerinden kostüme” isimli çalışmasından elde edilen bilgi ve bulgularla üretilen erkek yeleğinin de ilk kez sahnede kullanıldığı ve ödül aldığı kaydedildi.

FOGEM  başkanı Salahi Döşemeci pandemi sonrası yapılan bu temsiliyetin ardından dernek olarak faaliyetlerine ara vermeden devam etmek istediklerini,  biriken  projelerini tamamlayıp yeniden ve en kısa zamanda  halkımızın karşısına çıkacaklarını belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.