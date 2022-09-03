Köpeklere Tuvalet Eğitimi Vermenin En Etkili Yolları

Köpekler, insana olan bağlılıkları ve samimiyetleri ile insan dostu canlılardır. Bir köpekle yaşamanın birçok avantajı olduğu gibi dezavantajları da bulunur. Köpek beslemenin en büyük sıkıntısı tuvalet ihtiyacıdır. Kediler gibi köpekler de başlarda tuvalete nereye gideceklerini bilemeyebilirler. Bunun için eğitilmeleri gerekir.

Evinde köpek beslemek isteyen birçok kişinin merak ettiği konulardan birisi olan köpeklerde tuvalet eğitimi, köpeğinizin tuvalet problemlerini en aza indirmek ve tuvalet ihtiyaçlarını yönetmek için bilinmesi gereken bir konudur. Bir köpeğin tuvaleti geldiğinde bulunduğu yere ya da daha öncesinde evde tuvaletini yaptığı bir bölgeye yeniden yapmasının nedeni köpeğin tuvalet eğitimimin olmamasıdır. Evcil hayvanınızın tuvalet ihtiyacını yönetmek için bilinmesi gereken konular vardır.

1. İlk Kural Sabırlı Olmaktır

Eğitim, köpeğinizin eve geldiği andan itibaren başlamalıdır. Aksi takdirde köpeğiniz evin herhangi bir yerine kaka yapabilir. Tuvalet eğitimi kolay değildir çünkü kedilerin aksine köpekler kendi kendini temizlemezler ve hijyeni sevmezler. Netice olarak köpek sahiplerinin tüm küçük sürprizlere karşı çok sabırlı olmaları gerekmektedir. Evcil dostlarıyla vakit geçirmeleri ve tuvalet kazalarına hazırlıklı olmaları gerekir.





2. Ev İçi Tuvalet Eğitiminde Yaş Önemlidir

Köpeğinizin tuvalete nereye gideceğini belirledikten sonra, tuvalet eğitiminde ilk belirleyici faktör köpeğinizin yaşıdır. Köpeğiniz bir köpek yavrusuysa, eğitim bazı yönlerden daha kolaydır. Köpeğiniz henüz sizden önce eğitilmediği için ev düzenine alışması daha kolay olacaktır.

Ancak yavru köpekler henüz komut almaya alışkın olmadıkları için önce sizi dinlemeyi öğrenmelidirler. Köpeğiniz siz sahiplenmeden önce başka bir yerde yaşadıysa, alışkanlıklarını sürdürmek isteyecektir. Ancak yetişkin köpekler, emirlere itaat etmede yavru köpeklerden daha iyidir.

3. Tuvalet Yapacağı Alanı Hazırlayın

Köpek sahipleri, evlerinde ikinci banyoları, kullanılmayan odaları veya teras ve balkon gibi alanları köpek tuvaletine dönüştürme eğilimindedir. Köpeğinize eve geldiği andan itibaren bu alanları gösterin ki köpeğiniz burayı sahiplenebilsin. Köpeğiniz eve ilk geldiğinde, evin onun yaşam alanı olduğunu belirtmesi açısından idrarını yapar. Bunu anladıktan sonra omu hemen banyoya götürün ve idrar yapana kadar hiçbir yere gitmesine izin vermeyin.

Sonrasında ona bir ödül verin ve her tuvalete gittiğinde onu sevin. Tuvaletin bu alanına mutlaka gazete kâğıdı, köpek kumu ya da köpek klozet yastığı koyun ve bu malzemeleri kullandıklarından emin olun. Köpeğinizin kötü kokan şeyleri koklamasına asla engel olmayın. Ayrıca ikinci bir tuvalete ihtiyaç duyana kadar tuvalet alanlarını temiz şeylerle değiştirmeyin. Böylece ikinci kez tuvalete giden ve kendi dışkısını ve idrarını koklayan bir köpek, yavaş yavaş bunun tuvalet alanı olduğunu anlamaya başlayacaktır.





4. Tuvalet Bölgesi Dışında Kalan Her Yeri Hijyenik Hale Getirin

Köpekler, tuvalete nereye gideceklerini belirlemek için benzersiz koku alma duyularını kullanırlar. Yani köpeğiniz evin herhangi bir yerindeki banyoyu kullanıyorsa, o bölgeyi temizlemez ve kokuyu gidermezseniz, yine aynı alandaki banyoyu kullanmayı deneyecektir. Bu şekilde köpeğiniz tuvalet dışında hiçbir yerde kötü koku almamalıdır.

Kullandığınız tuvalet, banyo gibi odalardan koku alırlarsa oraya dışkılayabilirler. Bu alanlarda kapıları kapalı tutun ve köpeğinizin bu alanlara girmesine asla izin vermeyin. Evdeki çöpün varlığı da köpeğiniz için bir tetikleyicidir. Bunu yapmak için evin dışında, örneğin balkonlarda ve bahçelerde çöp biriktirmek faydalıdır. Kendi tuvaleti dışında her şey temiz ve kokusuz olduğu için köpeğiniz evin hiçbir yerinde tuvaleti kullanmamak üzere eğitilmiştir.





5. Köpeğinizi İyi Gözlemleyin

Köpekler yemek yedikten hemen sonra tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesini isteyeceklerdir. Bu yüzden onu besleyip su içtikten hemen sonra banyoya götürün ve tuvaletini yapmasını bekleyin. Doğru yere işediği için onu ödüllendirin. Yanlış yerde yaparsa kısa emirlerle uyarın ve asla cezalandırmayın. Evcil hayvanınızı tuvalet eğitimi sırasında daima denetleyin. Köpek davranışları alışkanlıklardan doğarlar ve benzer durumlara içgüdüsel olarak aynı tepkiyi verirler.

Köpeğiniz tuvalete gittiğinde hep aynı hareketleri yapar. Bu nedenle, tuvalete gitmesi gerektiğinde nasıl davrandığını ve hangi hareketleri yaptığını dikkatlice izleyin. Kolayca ulaşabileceği bir yere koyduğunuz tuvalete ulaşana kadar davranışını gözlemleyin. Aynı davranışı tekrarladığı anda onu hemen o tuvaleti belirlediğiniz yere götürün. Köpekler tuvalete gittiklerinde her zaman kaka yapıp işemezler. Bazen ilgilenilmediklerinde veya hastalandıklarında da tuvalete giderler.