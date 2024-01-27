Fiyatlar rafta başka kasada başka

Market raflarında fiyat etiketleri ile kasa fiyatlarında tutarsızlık yaşanıyor. Ekonomist Göksel Saydam, bunun sebebinin denetimlerin yapılmaması, otoritenin olmamasından kaynaklandığını vurguladı

Son yıllarda hızla değişen market fiyatlarının hızına ne marketçiler, ne çalışanlar, ne de müşteriler yetişiyor.

Market raflarındaki fiyat etiketleri ile kasa fiyatlarındaki tutarsızlık, vatandaş için ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Hatta bazı marketlerde ürünlerin fiyat etiketi de bulunmuyor.

Ekonomist Göksel Saydam, etiket zorunluluğunun 3 yasayla zorunlu kılındığını ancak yasalara uyulmadığını kaydederek, bunun sebebinin denetimlerin yapılmaması, otoritenin olmamasından kaynaklandığını vurguladı.

Saydam, marketlerde fiyat etiketlerinin olmadığını, bazı fiyat etiketlerinde eski fiyatların durduğunu belirterek, Katma Değer Vergisi Yasası’nda fiyat etiketi koyma zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

Saydam, 21/77 sayılı Mal Ve Hizmetler (Düzenleme Ve Denetim) Yasası’nda da etiket zorunluluğu olduğuna dikkat çekerek, aynı zorunluluğa Belediyeler Yasası’nda da değinildiğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde marketten aldığı bir diş fırçasının üzerindeki etiket fiyatında 73 TL yazdığını ama kasada ödeme yaparken 90 TL ödediğini kaydeden Saydam, “O geçen günün fiyatıydı, fiyatı değişmeyi unuttular” diye bir açıklama ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Saydam, tüzüğün değişerek, fiyat etiketlerinin üzerine fiyat değişim tarihinin de yazılması gerektiğine işaret ederek, vatandaşın da fiyat değişiminin tarihini görmesi gerektiğini, buna da yasal düzenleme getirmenin kolay olduğunu kaydetti.

Öte yandan Saydam, Türkiye’de lokantalarla ilgili geçen kuraldan bahsederek, “Yeni kurala göre lokantaların dışında vatandaşların fiyat konusunda bilgilenmesi için fiyat listesi asılması mecbur bırakıldı. Ülkemize bakıldığında hiçbir lokantada ne içerde, nede dışarda fiyat listesi yoktur” dedi.

NALCIOĞLU: MARKETLERDEKİ ÜRÜNLERDE FİYAT OLMASI ZORUNLULUKTUR

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nasip Nalcıoğlu, etiket fiyatında ne yazıyorsa ürünün müşteriye o fiyattan verilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Fiyat yanlış bile olsa marketçinin bu ‘fiyat yanlıştır, bu fiyatı yanlışlıkla koyduk’ dememeli. İç organizasyon hatasından doğan bu yanlışın müşteriye değil marketçiye yüklenmesi gerekir” dedi.

“Marketlerdeki ürünlerde fiyat olması zorunluluktur” diyen Nalcıoğlu, marketlerde yaşanan eksik fiyat etiketi sorununun personel eksikliği ve sürekli değişen fiyatlardan kaynaklandığını belirtti.

Nalcıoğlu, marketlerde anında fiyatların değiştirilebileceği bir sistem kurulması gerektiğini ifade ederek, yeterli personel, hatta yeterli işinin ehli personel olmadığına dikkat çekti. Nalcıoğlu, etik ve ahlaki olan ürünün fiyatı ne ise, etikette ne yazıyorsa bu fiyatın müşteriye yansıtılması olduğunu belirtti. Bu konuda Ticaret Dairesi’nin fiyat kontrollerini yaptığını, uyarılarını da yaptığını uymayanlara ise ceza kestiğini söyleyen Nalcıoğlu, devletin ve yasanın bu konuda eksikliği olmadığını kaydetti.

