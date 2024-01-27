202 ürüne el konuldu

LTB ekipleri, 4 imha gerçekleştirdi, 1 iş yerinden 202 adet ürüne etiketsiz ve satışı yasak olduğundan dolayı el koydu, izinsiz 14 iş yerine yasal işlem uyguladı, 1 iş yerine ise çevre kirliliğinden dolayı 18 bin TL para cezası kesti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), denetimlerini sürdürüyor. LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından sürdürülen çalışmalarda, ekipler gündüz ve gece olmak üzere tüm gıda ile ilişkili yerleri denetliyor.

1-19 Ocak tarihlerini kapsayan denetimlerde, ekipler, toplam 258 iş yeri denetimi yaparken, 4 imha gerçekleştirdi, 1 iş yerinden 202 adet ürün etiketsiz ve satışı yasak olduğundan dolayı el koydu, 1 iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel işlettiğinden dolayı yazılı ihbar verdi, 14 iş yerine izinsiz olduklarından dolayı yasal işlem uyguladı, 1 iş yerine ise çevre kirliliğinden dolayı 18 bin 103 TL para cezası kesti.

Her yıl başında çıkarılan veya yenilenen meslek izinleri, sağlık karnesi ve iş yeri izinlerinden dolayı masa başında da yoğun bir mesai harcayan LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, sağlık karnesi başvurularında 110 kişi için sevk verirken 242 sağlık karnesi hazırladı ve 188 izin yazdı.

Belediye sınırları içerisinde her iş yeri için belediyeden meslek izni almak zorunluluğu bulunuyor. İzin almadan açılan işletmeler için yasanın 122. Maddesi kapsamında 1 asgari ücret ceza uygulanıyor.

