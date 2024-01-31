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Fırtına kırdı geçirdi

Girne’de fırtına ağaçların dallarını kırdı, Alsancak’ta İleli Süpermarket’in devasa tabelası devrildi

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Fırtına kırdı geçirdi
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Girne bölgesini etkisi altına alan fırtınalı hava, zarara yol açtı.
Girne’de Ahmet Arnavut'a ait Arnavut Kebap isimli restoranın bahçesindeki ağaç devrilirken, şans eseri herhangi bir yaralanma ve hasar meydana gelmedi.
Ağırdağ'da da etkili olan fırtına ağaçların dallarını kırdı, zarara neden oldu.
Girne Alsancak bölgesinde de fırtına zarara yol açtı...
Şiddetli rüzgar Alsancak’ta İleli Süpermarket’in devasa tabelasını yerinden söktü.
Alsancak’ta da etkili olan fırtına bir marketin dev reklam tabelasını devirdi. İki araç ve trafik ışıkları zarar gördü.
Yine fırtına nedeniyle Alsancak’ta ağaç dalları kırıldı, araçların üzerine düştü.
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