Yollar çöktü

Esentepe köy girişinde, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yol yağışlara dayanamadı, çöktü. Çöken yol, daha büyük tehlikeye sebebiyet vermemesi adına geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

KARŞIYAKA-KOZAN YOLU DA ÇÖKTÜ

Öte yandan Karşıyaka-Kozan yolunda meydana gelen yol kayması nedeniyle, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapılırken, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi tavsiye edildi...

