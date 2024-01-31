Yollar çöktü

Esentepe köy girişinde, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yol yağışlara dayanamadı, çöktü. Çöken yol, daha büyük tehlikeye sebebiyet vermemesi adına geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
KARŞIYAKA-KOZAN YOLU DA ÇÖKTÜ
Öte yandan Karşıyaka-Kozan yolunda meydana gelen yol kayması nedeniyle, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapılırken, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi tavsiye edildi...
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