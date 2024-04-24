banner913
banner932
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
20 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
16 0
 
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
19 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
37 0
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
31 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
20 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
20 0
banner1012

"Fikri Bey’in bugüne kadar doğru bir şey yaptığını görmedim"

banner1020

DP milletvekili Tosunoğlu'ndan DP Genel Başkanı Ataoğlu’na tepki: "Fikri bey doğru bir şey yaparsa alkışlarım ama şu ana kadar doğru bir şey yaptığını görmedim. Usandım kendisini uyarmaktan"

banner974
"Fikri Bey’in bugüne kadar doğru bir şey yaptığını görmedim"
banner971
Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Kanal T yayınında önemli açıklamalar yaptı.
Genel Başkan Ataoğlu’na eleştirilerini sürdüren Torunoğlu, “Kooperatifçilik ülkede bitme noktasına gelirken, bu konuda yapılması gereken çok iş varken, bizim sorumluluğumuzdayken, parti meclisi kararına rağmen bunun teslim edilmesi kabul edebileceğim bir şey değildi” dedi
DP’nin kooperatif ataması ile ilgili Parti Meclisi toplantısında yer almadığını belirten Tosunoğlu, “ Sayın Bakanın sorumluluğunda olan bir konu ama parti meclisine getiriyor. Parti meclisi  karar alıyor ama o parti meclisi kararına rağmen başka karar uyguluyor” şeklinde konuştu 
Ülkede devasa ekonomik sorunlar varken hükümetin ekonomi çalışmalarını yetersiz bulduğunu ifade eden Tosunoğlu "Hem hükümet hem de meclis sıfır puanda” dedi. Tosunoğlu şöyle devam etti:
“Bazı yasa tasarılarını ya mailde ya da mecliste öğreniyoruz. Önceden bilgi verilmiyor. Görüşümüz alınmıyor. Bunları Fikri Ataoğlu’na defalarca ilettim.  Böyle ortamda kimse parmak kaldırıcı olmamızı beklemesin.
Fikri bey doğru bir şey yaparsa alkışlarım ama şu ana kadar doğru bir şey yaptığını görmedim. Usandım kendisini uyarmaktan, ikaz etmekten. Fikri Bey ortak aklı kabul etmiyor"
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.