"Fikri Bey’in bugüne kadar doğru bir şey yaptığını görmedim"

DP milletvekili Tosunoğlu'ndan DP Genel Başkanı Ataoğlu’na tepki: "Fikri bey doğru bir şey yaparsa alkışlarım ama şu ana kadar doğru bir şey yaptığını görmedim. Usandım kendisini uyarmaktan"

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Kanal T yayınında önemli açıklamalar yaptı.

Genel Başkan Ataoğlu’na eleştirilerini sürdüren Torunoğlu, “Kooperatifçilik ülkede bitme noktasına gelirken, bu konuda yapılması gereken çok iş varken, bizim sorumluluğumuzdayken, parti meclisi kararına rağmen bunun teslim edilmesi kabul edebileceğim bir şey değildi” dedi

DP’nin kooperatif ataması ile ilgili Parti Meclisi toplantısında yer almadığını belirten Tosunoğlu, “ Sayın Bakanın sorumluluğunda olan bir konu ama parti meclisine getiriyor. Parti meclisi karar alıyor ama o parti meclisi kararına rağmen başka karar uyguluyor” şeklinde konuştu

Ülkede devasa ekonomik sorunlar varken hükümetin ekonomi çalışmalarını yetersiz bulduğunu ifade eden Tosunoğlu "Hem hükümet hem de meclis sıfır puanda” dedi. Tosunoğlu şöyle devam etti:

“Bazı yasa tasarılarını ya mailde ya da mecliste öğreniyoruz. Önceden bilgi verilmiyor. Görüşümüz alınmıyor. Bunları Fikri Ataoğlu’na defalarca ilettim. Böyle ortamda kimse parmak kaldırıcı olmamızı beklemesin.

Fikri bey doğru bir şey yaparsa alkışlarım ama şu ana kadar doğru bir şey yaptığını görmedim. Usandım kendisini uyarmaktan, ikaz etmekten. Fikri Bey ortak aklı kabul etmiyor"

