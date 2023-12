Feyzioğlu, DAÜ’de hizmete sunulan yeni yurdu ziyaret etti

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü DAÜ Kampüsü içerisinde yer alan Kamacıoğlu Yurt Kompleksini kiralayarak, Gazimağusa Necmettin Erbakan Yurt Müdürlüğü C ve D blokları olarak hizmete sundu.Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hizmete giren yurdu ziyaret etti.Yurt odalarında incelemelerde bulunan Büyükelçi Feyzioğlu, yurt kafeteryasında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.Büyükelçi Feyzioğlu, ziyaret esnasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok güzel bir projenin hep birlikte açılışını yaptıklarını belirterek, bugünü güzelleştirenlerin gençler olduğuna vurgu yaptı.Feyzioğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ile ilgili, KKTC’de öğrenim gören öğrencilerle ilgili özel bir hassasiyeti olduğunu ifade etti.Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her seferinde “Yurt meselesi çözüldü mü?” diye sorduğunu ve talimat verdiğini belirterek, “Bizi de buraya görevlendirirken yurt meselesinin çözümü öncelikli görevlerinden biridir, hatta birinci sıradadır demişti. Biz de geldiğimiz gün çalışmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve talimatlarıyla değişik bir model uyguladık. Bitmiş hazır bir yurt binasını bir an önce gençlerimizin emrine, hizmetine sunabilmek için farklı bir modelle kiralama yoluna gittik” dedi.Feyzioğlu yurt kompleksinin Türkiye Cumhuriyeti’nin öz kaynaklarıyla kiralandığını belirterek, Bugün işte bu yeni modelin ilk sonucuyla karşı karşıyayız” dedi.Yeni modelle, 802 kişi kapasiteli ilk yurdu hizmete açtıklarını vurgulayan Feyzioğlu, bu açılışla yurt kapasitesinin arttığını, yurt konusunda çok büyük ihtiyaç olduğunun farkında olduklarını, yeni modelle yurtları Lefkoşa ve Girne’de de açacaklarını açıkladı.Büyükelçi Feyzioğlu yurt projesinin hayata geçmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da her sıkıştıkları yerde sorunu çözen duruşu ve talimatları olduğunu ifade etti.Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın çok büyük desteğini gördüklerini söyleyen Feyzioğlu, pek çok bürokratik engeli aşarak işi bitirdiklerini ifade etti.İş insanı Ali Kamacıoğlu’na da teşekkür eden Feyzioğlu, “Bir çok yere baktık ve bizim bürokratik modelle uyumlar sağlanamayınca Ali Bey ‘ne istiyorsanız öğrenciler için tamam dedi. Yeter ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın talimatı yerine gelsin, yeter ki öğrencilerimizin acil sorunu çözülsün’ dedi hemen gerekli tadilatı yaptı bitirdi. Biz de öğrencilerimize en asgari yükü getirecek şekilde Türkiye olarak gereken her türlü tatlı külfetin altına girdik. Tatlı külfet diyorum çünkü gençler için yapılan her şey bin kere feda olsun. Sonunda burayı açtık...” dedi.Büyükelçi Feyzioğlu yurdun hayırlı olması dileğimde bulunarak, başta KEİ Koordinatörü Ömer Cihan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.