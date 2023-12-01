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Sağlam ailesi çınarına ağladı

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Sağlam ailesi çınarına ağladı
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Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Sağlam ailesinin çınarı Baykan Sağlam vefat etti.
88 yaşında hayata veda eden Baykan Sağlam’ın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.
 
 
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