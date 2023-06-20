Fettah sahneye “Can” kattı

Girne’nin gözde oteli Liman Hotel & Casino, yaz sezonuna muhteşem bir geceyle merhaba dedi.
Müzik piyasasının en sevilen şarkılarında imzası olan, Türk Pop Müziği’nin usta ismi Fettah Can, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Liman Hotel & Casino’nun organizasyonda Kıbrıslı hayranlarıyla buluştu.
Özellikle yazdığı bestelerle gönüllerde taht kuran Fettah Can, gece boyunca birçok beğenilen eserini seslendirdi.
Sahne performansı ve repertuarı beğeniyle karşılanan Fettah Can’a Liman Hotel & Casino’nun konukları da hep bir ağızdan eşlik etti.
Yoğun kalabalık karşısında çok mutlu olan Fettah Can, sahne boyunca sergilediği sıcak tavırlarıyla da mest etti.
Liman Hotel & Casino’nun güler yüzlü ekibi ise gece boyunca konuklarla yakından ilgilenerek takdir kazandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.