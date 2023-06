Fettah sahneye “Can” kattı

Liman Hotel & Casino’da sahne alan ünlü sanatçı Fettah Can geçmişten günümüze sevilen şarkılara hayat verdiği konserinde repertuarını konuklarla hep bir ağızdan seslendirdi

Girne’nin gözde oteli Liman Hotel & Casino, yaz sezonuna muhteşem bir geceyle merhaba dedi.Müzik piyasasının en sevilen şarkılarında imzası olan, Türk Pop Müziği’nin usta ismi Fettah Can, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Liman Hotel & Casino’nun organizasyonda Kıbrıslı hayranlarıyla buluştu.Özellikle yazdığı bestelerle gönüllerde taht kuran Fettah Can, gece boyunca birçok beğenilen eserini seslendirdi.Sahne performansı ve repertuarı beğeniyle karşılanan Fettah Can’a Liman Hotel & Casino’nun konukları da hep bir ağızdan eşlik etti.Yoğun kalabalık karşısında çok mutlu olan Fettah Can, sahne boyunca sergilediği sıcak tavırlarıyla da mest etti.Liman Hotel & Casino’nun güler yüzlü ekibi ise gece boyunca konuklarla yakından ilgilenerek takdir kazandı.