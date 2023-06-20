Kepler coşkuyla fırlatıldı

YDÜ Hukuk Fakültesi’nin 2022-2023 bahar dönemi mezunları büyük bir coşkuyla keplerini attı

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Türkçe ve Uluslararası Hukuk bölümlerinin 2022-2023 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.Türkçe ve İngilizce programlardan mezun olan 130 genç hukukçu diploma töreninin ardından büyük bir coşkuyla keplerini attı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen törene; Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, aileleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından akın Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlyas Abdullin tarafından keman dinletisi gerçekleştirildi.Törendeki konuşmasında mezun gençlere seslenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Artık yeni bir dünyaya adım atma zamanınız geldi. Bu noktada sizlere; gelecekteki başarılarınızın anahtarını sağlayacak birkaç önemli noktayı hatırlatmak istiyorum” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Merakınızı kaybetmeyin. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimseyin ve kendinizi geliştirmeye devam edin” dedi.Ailelere de “Bugün sizler de büyük bir gurur yaşıyorsunuz. Sizlerin destekleri olmadan bu başarıya ulaşmak mümkün olmazdı. Size minnettarız ve bu özel günü birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadeleri ile seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Günün kahramanları, sevgili mezunlarımız; başarınızın haklı gururunu yaşarken, önümüzdeki dönemde taşıyacağınız sorumlulukları da hatırlayın. Sizler, yaşadığınız toplumun gelişimi için önemli roller üstleneceksiniz” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili ve Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur da konuşmasına, genç hukukçulara seslendi. Doç. Dr. Yeter Tabur, “Hayatınızdaki dönüm noktalarından biri olan üniversite eğitimini pandemi ve deprem süreci gibi zor aşamalardan geçerek başarıyla tamamladınız. Ancak önünüzde kendinize, ailenize ve ülkenize karşı sorumluluklarınız bitmemiştir. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları olarak elde edeceğiniz her başarı bizleri de ziyadesiyle gururlandıracaktır” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nabi Berkut “Değerli mezunlarımız; hayatınızın önemli bir bölümünü tamamlayarak yeni bir döneme yelken açıyorsunuz. Pek çok zorluklarla karşılaşabilir, hayatınızda ve kariyerinizde inişler ve çıkışlar yaşayabilirsiniz. Ama tüm kalbimle inanıyorum ki, sizler istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Hayatınızda başarılı olmak için gereken kapasiteye ve bilgiye sahipsiniz” ifadesini kullandı.Tüm mezunlar adına konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi birincisi Mert Yalçın, “Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi olmanın büyük gururunu yaşadım. Üniversitemizin bize sunduğu fırsatlardan dolayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim ve öğretim sürecimi tamamlamaktan dolayı, oldukça mutluyum. Hayatım boyunca Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hep güzel hatırlayacağım” dedi.