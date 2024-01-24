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Ferdi Sabit Soyer hastaneye kaldırıldı

Başhekim Kalfaoğlu: "Önemli bir şeyi yok”

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Ferdi Sabit Soyer hastaneye kaldırıldı
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Eski başbakan ve eski CTP Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, dün gece ritim bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, eski başbakan ve CTP Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer’in ritim bozukluğu sebebiyle yoğun bakıma alındığını, önemli sağlık sorunu bulunmadığını kaydetti.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Başhekim Kalfaoğlu, Soyer’in dün akşam saatlerinde yoğun bakıma alındığını kaydederek, “Ritim bozukluğu olan herkes yoğun bakıma alınır. Önemli bir şeyi yok. İlaçla toparlayacak” dedi.
Kalfaoğlu, Soyer’in ne zaman taburcu edileceğinin ise  henüz netlik kazanmadığını ifade etti.
 
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