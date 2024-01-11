“Federal çözüm tehlikeli”

Cumhurbaşkanı Tatar vurguladı: “Federasyon temelinde çözüm dayatmaları Kıbrıs Türk halkı için birçok tehlike içeriyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti heyetini kabulünde, “Anavatan, yavru vatan, Mavi Vatan birlikte geleceğe daha güçlü yürüyeceğiz” dedi.

Tatar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Yüce Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının zor günler yaşadığını ama hep direndiğini anlatan Tatar, bağımsız bir Türk devleti olarak mücadele vermeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiği iki devletli siyaseti tüm dünya devletlerine duyurmaya devam edeceklerini kaydeden Tatar, bir anlaşmanın ancak iki egemen devletin iş birliği ile mümkün olabileceğini söyledi.

Federasyon temelinde çözüm dayatmalarının Kıbrıs Türk halkı için birçok tehlike içerdiğine işaret eden Ersin Tatar, iki devletli siyaseti sürdürürken KKTC’nin her alanda gelişmesi ve kökleşmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

