“Kimse bağımsızlığımıza dokunamaz”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkı için en büyük güvencenin Türkiye olduğunun altını çizdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının istiklaline ve bağımsızlığına kimsenin dokunamayacağını, Türk askerinin de adadan gitmeyeceğini kaydetti.

Töre, Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, tüm Türklerle aynı milletin mensubu olduklarını belirterek “Ne Mutlu Türküm” diyen herkesin kardeşleri olduğunu söyledi.

Zorlu Töre, Londra, Selanik, New York ya da başka bir yer fark etmeksizin Türk olma şuurunu yaşayan herkesi bağırlarına basacaklarını kaydetti.

Rum Yunan ikilisinin yaklaşımlarının Kıbrıs’ta huzuru bozduğunu belirten Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, vatana sahip çıkmanın birinci gereğinin de üretmekten geçtiğini söyledi.

“İyi ki Türk Milleti ve Anavatan Türkiye vardır” diyen Töre, “20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı olmasaydı Gazze’den beter olurduk” şeklinde konuştu.

Töre, kimseyi aldatma peşinde olmadıklarını ancak aldanmayacaklarını da belirterek Kıbrıs Türk halkı için en büyük güvencenin Türkiye olduğunun altını çizdi.

