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Faturalarını ödeyenlere çiçek hediyesi

Gazimağusa Belediyesi, faturalarını ödeyen abonelere ücretsiz olarak çiçek verecek

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Faturalarını ödeyenlere çiçek hediyesi
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Gazimağusa Belediyesi, 30 Ocak 2024 Salı gününden itibaren Gazimağusa Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Birimi’ne ait seralarda yetiştirdiği muhtelif mevsimlik çiçeklerinden oluşan ihtiyaç fazlası çiçek fidelerini, faturalarını ödeyen abonelere, evlerine ya da bahçelerine dikmeleri için ücretsiz olarak verilecek. İşyeri vergisi, su faturası, emlak vergisi gibi ödemelerini yapan Gazimağusalılar , makbuzlarını ve dekontlarını ibraz etmesi halinde evlerini ya da iş yerlerini süsleyecek çiçekleri alabilecekler.     
Gazimağusa Belediyesi’nin çiçek fidesi dağıtımı mesai saatleri içerisinde Gazimağusa Belediye binası, ve tüm diğer belediye veznelerinden yapılacak. Pay Point ödeme noktaları ve bankalar aracılığıyla ve www.gazimagusabelediyesi.org sayfasından e-vezne uygulamasıyla borçlarını ödeyecek olan aboneler dekont ve makbuzlarını ibraz edip çiçek fidesi alabilecek.
 
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