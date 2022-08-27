“Fahiş fiyattan yakıt alımı sürecek, vatandaş bunu faiziyle ödeyecek”

KIB-TEK’teki yakıt alımıyla ihalenin iptal edilmesini eleştiren KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, bu durumun ihalesiz ve adrese teslim, fahiş fiyattan yakıt alımının devamına olanak sağlayacağına vurgu yaptı.



KIB-TEK’teki yakıt alımıyla ihalenin iptal edilmesini eleştiren KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, bu durumun ihalesiz ve adrese teslim, fahiş fiyattan yakıt alımının devamına olanak sağlayacağına vurgu yaptı.

Avcıoğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Fahiş fiyatlara taşıtılan yakıt, faiziyle birlikte vatandaşa ödettirilmeye devam ediyor !

UBP-DP-YDP hükümetleri ile birlikte başlayan ihalesiz, fahiş fiyatlardan adrese teslim yakıt alımlarının ardı arkası kesilmek bilmiyor. Yapılan bu alımları ise toplum olarak faizi ile birlikte ödemeye devam ediyoruz!

hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Erhan Arıklı'nın bakanlığı döneminde tam 10 ay boyunca ihalesiz ve adrese teslim akaryakıt alımları yapılmıştı.

bu senenin başında ise Sunat Atun'un bakanlığı döneminde, zamanında ihaleye çıkılmayarak, ihalesiz, adrese teslim ve fahiş fiyatlardan yakıt alımına olanak sağlanmıştı.

İhalesiz, adrese teslim ve fahiş fiyatlardan yakıt alımı, Ünal Üstel döneminde de hız kesmeden ve bankalardan borçlanılarak devam ediyor!

Son günlerde ise Kıb-Tek'in devam etmekte olan akaryakıt temin ve taşıma ihale sürecine, siyasi baskı ve müdahaleler yapılarak ya en yüksek fiyatı veren firmaya ihalenin verilmesi yada ihalenin iptal edilmesi konusundaki iddialar gazete manşetlerinden ayyuka çıkmış durumda iken, ihalenin iptal edildiği duyurusu yapıldı.

İhalenin iptal edilmesi, ihale sürecinin uzamasına, ve/veya konunun yargıya taşınmasına, dolayısıyla ihalesiz ve adrese teslim, fahiş fiyattan yakıt alımının devamına olanak sağlayacaktır.

İhaleyi iptal eden merkezi ihale komisyonunun, ihalede verilen tekliflerin her birinin "hangi gerekçe" ile geçersiz sayıldığını, şeffaflık çerçevesinde kamuoyuna açıklaması, kamu vicdanının rahatlatılması için kaçınılmazdır!

