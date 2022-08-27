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“Arkadaşlarımız biraz kızgın”

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Başbakan Üstel, Tülücü’nün istifası konusunda “Arkadaşlarımız biraz kızgın onların gönüllerini alacağız onlarla birebir temas edip bu sorunu ortadan kaldıracağız” dedi

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“Arkadaşlarımız biraz kızgın”

 
Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile birçok UBP’li partilerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Başbakan  Ünal Üstel yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımız biraz kızgın, onların gönüllerini alacağız” dedi.
Belediyeleri 18 belediyeye indirirken haritalarda yeni bir düzenleme olduğunu ifade eden Üstel, “Dolayısı ile orada da bir düzenleme yapıldı ve Mağusa milletvekillerinin de hem fikir olduğu bir düzenleme” dedi.
Üstel, Habil Tülücü’nün düzenlemenin bu şekilde olmaması arzusunda olduğunu ifade etti. 
Bu konuda yağacak bir şeyinin olmadığını ifade eden Üstel, "Arkadaşlarımız biraz kızgın onların gönüllerini alacağız onlarla birebir temas edip bu sorunu ortadan kaldıracağız” dedi.
 
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