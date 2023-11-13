F16’lar KKTC semalarında

İki adet F16 savaş uçağı, dün resmi geçit provalarına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere ülkemize gelen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki adet F16 savaş uçağı, dün resmi geçit provalarına katıldı. KKTC semalarında dakikalarca uçan F16’lar vatandaşlar tarafından merakla izlendi.