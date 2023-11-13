Lurucina panayırla renklendi

Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, renkli görüntülere sahne oldu

Akıncılar köyünde Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin dün düzenlediği 16’ncı Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı yoğun ilgi gördü.Kortejle başlayan etkinlikte bando konseri, folklor ve dans gösterileri yer aldı.Festival kapsamında konserler ve etkinlikler düzenlenirken, vatandaşlar satış yapan standlara da yoğun ilgi gösterdi.Festivale ilginin yoğun olması, satış yapanların da yüzünü güldürdü.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da dün “Evvel Zaman İçinde Lurucina” Festivali’ne katıldı.Cumhurbaşkanı Tatar, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi köy meydanında yer alan festivalde yaptığı konuşmada, Akıncılar köyünün Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, kültürel yapısını korumak için Akıncılar köyünde yürütülen çalışmaları takdir ettiğini dile getirdi.Kültürel varlığı ve sanatı korumanın ve geleceğe taşıyabilmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik etti.Cumhurbaşkanı Tatar, festivalde kurulan stantları gezerek esnaf ve halkla sohbet etti; dans gösterilerini izledi.Gösterilerin ardından konuşan Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise Akıncılar’ın hem kendisi için hem de belediye meclis üyeleri için çok önemli olduğunu söyledi.Kiracıköy sınır kapısının açılması için kendilerine sözler verildiğini ancak yerine getirilmediğini belirten Karavezirler, Limya ve Kiracıköy sınır kapısının açılması için gerekeni yapacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.