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Bir bağımsız aday daha

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş, adaylık başvurusunda bulundu

Bir bağımsız aday daha

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Ulaş, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK)  giderek adaylık başvurusunda bulundu.
Ulaş, saat 13.30’da gerçekleştirdiği başvurusu sonrasında basına yaptığı açıklamada, bunun cumhurbaşkanlığı için ikinci başvurusu olduğunu söyledi ve seçilecek Cumhurbaşkanının tüm halka hayırlı olmasını diledi.
Parlamenter sistemin çöktüğünü ve devletin hiçbir birimi ile dairesinin doğru düzgün işlemediğini kaydeden Ulaş, ülkenin giderek daha kötüye gittiğini ve insanların her şeyden şikâyetçi olduğunu savundu.
Bütün ülkelerde iyi şeylerin de kötü şeylerin de siyasiler tarafından yapıldığını belirten Ulaş, seçmene büyük iş düştüğünü ifade etti.
 
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