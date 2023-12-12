Ezacıların Yargısız İnfaz İsyanı

Eczacılar, "sahte reçete soruşturması” sürecinde zedelenen meslek onuruna sahip çıkmak ve yurttaşın ilaca erişim konusunda yaşadığı sorunlara tepki göstermek adına “onur yürüyüşü” düzenledi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, "reçete yolsuzluğu" sürecine tepki için dün Lefkoşa’da “Onur Yürüyüşü” düzenledi.Lefkoşa’daki otobüs terminalinde toplanan eczacılar ve ecza deposu çalışanları, Meclis önüne yürüdü, yürüyüş süresince, eczaneler kapatıldı, saat 14.00’e kadar sadece nöbetçi eczaneler hizmet verdi.Yağmurlu havaya rağmen çeşitli sloganların yazıldığı pankartlarla yürüyen eczacılar, mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına, mağduriyetlerine ve sigortalı vatandaşların ilaçlarına erişmede yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.Meclis önünde basın açıklaması yapan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, yaklaşık 50 kadar meslektaşlarının 3 aylık sürede tutuklanarak serbest bırakıldığını anımsattı.Öksüz, yıllardır yapılan ve daire müdürleri tarafından imzalanan, doktor imzası bulunan reçetelerin yüzyılın vurgunu olarak nitelendirildiğini ifade etti.Doğaya atılan ilaçların arkasında olmadıklarını vurgulayan Öksüz, eczacıların en son şahit olacağı kareleri yaşadıklarını söyledi.Öksüz, eczacıların, memleketi talan edenlerle yan yana kodeste kaldıklarını ifade etti. Öksüz, kamuoyu önünde yargısız infaz yediklerini, kimi eczacının ailesinin önünde tutuklanarak götürüldüğünü anlattı.Öksüz, eczacının son 3 aydır yaşam hakkının elinden alındığını belirtti, ecza depolarına yapılması gereken ödemelerde ciddi sorunlar yaşandığını aktardı.Soruşturmanın tamamlanmamasından dolayı ay içerisinde işlenen ve sonraki ay sigortalara teslim edilmesi gereken reçetelerin, emare olarak alındığını, sigortalara teslim edilmediğini ifade eden Öksüz, eczacının şu an zararına iş yaptığını anlattı.En büyük mağdurun vatandaş olduğunu belirten Öksüz, çözüm önerilerini yetkililere iletmelerine rağmen hiçbir adım atılmadığını vurguladı.Güvenli bir sistem oluşturulmadığı sürece eczacının hiçbir sözleşmeye imza atmayacağını belirten Öksüz, aynı süreci tekrar yaşamak istemediklerini ifade etti. Öksüz, sürece adı hiç bulaşmayan eczacıların, eczanelerini kapatma kararı aldıklarını da belirtti.Öksüz, “Sosyal sigortalı hastalar, sigortalı reçeteli ilaca ulaşamadığından dolayı hastane ve eczanelere yığıldı. Hastanelerde ciddi bir yoğunluk yaşandı, temas arttı, ilaca erişim zorlandı ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ilaçlar hızlıca tükenerek, Bakanlığın giderleri arttı” ifadelerini kullandı.Umut Öksüz, “Yargı nezdinden suçlu kim varsa cezasını çekecek ama bırakın da bu işi yargı yapsın. Masumiyet karinesi dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar ülkemizde yerle bir edildi” dedi.