Eyyüboğlu'na son veda

Uzun yıllar Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Vergi Dairesinde görev yapan ve geçen hafta çalıştığı dairede rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Rüya Eyyüboğlu için Gelir ve Vergi Dairesinde tören düzenlendi.
Rüya Eyyüboğlu’nun ailesi ve mesai arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı törende, Maliye Bakanı Berova, Eyyüboğlu’nun ailesi ve mesai arkadaşlarına taziyelerini iletti.
Rüya Eyyüboğlu daha sonra Lefkoşa mezarlığına defnedildi.
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