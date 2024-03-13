Çöp kamyonuna çarpıp devrildi

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda buzluklu kamyon sürücüsü, arızalandığı için bankette park halinde bırakılan çöp kamyonunun arka kısmına çarpıp yan devrildi

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda dün sabah meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Polis Kaza, dün sabah saat 06:30 sıralarında meydana geldi.Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, 25 yaşındaki Arda Kadir Hovarda, yönetimindeki SN 940 plakalı buzluklu kamyon ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sol kısmında bulunan trafik levhasına sol ön kısmı ile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, arızalandığı için gerekli emniyet tedbirleri alınıp banket içerisinde park halinde bırakılan 54 yaşındaki Ersan Borucu sorumluluğundaki JY 244 plakalı çöp kamyonunun sağ arka kısmına çarpıp yan kısmına üzerine devrildi.Kaza sonucu yaralanan SN 940 plakalı kamyon sürücüsü Arda Kadir Hovarda, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDUÖte yandan Girne’de alkollü sürücü kazaya neden oldu.Girne-Alsancak Çevre Yolunda pazartesi günü saat 07.00'de meydana kazada 32 yaşındaki Jonathan Ularam Marnda, 403 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RV 084 plakalı otomobille batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde seyreden ve trafik ışığında durmak zorunda kalan 28 yaşındaki Mertcan İnan yönetimindeki VH 779 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.Kaza sonucu yaralanan olmazken RV 084 plakalı araç sürücüsü Jonathan Ularam Marnda tutuklandı.