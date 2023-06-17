“Eylül’de eğitime nasıl başlanacak?”

KTOEÖS, kullanılamaz durumda olan okullarda, Eylül’de eğitime nasıl başlanacağını sordu ve devlet okullarında öğrenci sayılarının arttığına işaret ederek, bakanlığın okul, sınıf yapımı, altyapı için adım atmasını istedi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yeni öğretim yılında eğitime kaosla başlanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul, derslik yapımı için ivedilikle adım atması gerektiğini kaydetti.

Eylem, nakil çalışmalarının da başlatılıp, öğretmen atamalarının aksamasına neden olunmaması, okulların öğretmensiz açılmaması gerektiğini de vurguladı.

Selma Eylem yazılı açıklamasında, eğitimde ve okullarda yığınla sorun ve belirsizlik olduğunu, bunlara çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Kullanılamaz durumda olan okullarda, Eylül’de eğitime nasıl başlanacağını soran Eylem, devlet okullarında öğrenci sayılarının arttığına işaret etti ve bakanlığın ivedi şekilde okul, sınıf yapımı, altyapı ve donanım için adım atmasını istedi.

Yeni öğretim yılının öğretmen ihtiyaçlarının tamamlanması gerektiğini ifade eden Eylem, “tam gün eğitimin” ise mevcut yapıda nasıl yapılacağını sordu.

Eylem şöyle devam etti:

“Kısacası yeni öğretim yılında bu gidişle eğitime yine kaosla başlanacaktır. Bunu önlemek için bakanlık bir an önce harekete geçmeli, okul, derslik yapımı için ivedilikle adım atmalıdır. Durdurup aksattığı nakil çalışmalarını başlatıp, tamamlayıp öğretmen atamalarının aksamasına neden olmamalı, okullar öğretmensiz açılmamalıdır.

Türkçe bilmeyen öğrenciler, güncellenmesi gereken tüzükler, eğitime, okullara ayrılması gereken bütçe ve sistemle ilgili sıkıntılara çözümler üretmek için geç olmadan çalışmalar başlatılmalı, sorumluluklar yerine getirilmeli, toplumda algı yaratmaya çalışmaktan, alınan talimat uyarınca ben yaparım olur zihniyetinden vazgeçilmelidir.”

