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Cevdet Yılmaz geliyor

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine atanan Cevdet Yılmaz, yarın KKTC’ye gelecek

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Cevdet Yılmaz geliyor
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Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, pazar günü KKTC’ye gelecek.
Ülkede temaslarda ve incelemelerde bulunacak Yılmaz, pazar günü gelişinin ardından Havalimanı yeni terminal binasını ziyaret edecek.
Yılmaz, pazartesi günü varoluş mücadelesi önderi Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret edecek. Yılmaz ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşecek ve görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Yılmaz, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile ayrı ayrı görüşecek.
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinin inşaat alanını ziyaret edecek. “Türkiye’den Denizaltından Kabloyla Elektrik Bağlantısı” değerlendirme toplantısına katılacak olan Yılmaz, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu Bağlantı noktasına saha ziyareti de gerçekleştirecek. Yılmaz’ın aynı akşam KKTC’den ayrılması bekleniyor.
 
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