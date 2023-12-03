Evkaf Yılın Her Günü Engelli Bireylerin Yanında

Yılın her günü engelli bireylerin yanında olan Evkaf, bu yıl da desteklerini arttırarak devam ettirdi. 2023 yılı içerisinde engelli bireyler için 8 Milyon TL bütçe harcayan kurum, 100 adet tekerlekli sandalye, 17 adet hasta yatağı, 20 adet rampa, binlerce özel hijyen / ilaç paketi ve sağlık gereksinimleri gibi ihtiyaçları karşıladı. Ayrıca 100’e yakın özel gereksinimli çocuğun eğitim masrafını da üstlenen Evkaf, vakıf kültürümüzü yaşatmaya ve her geçen gün daha fazla engelli bireye dokunmaya devam ediyor.
Yılın her günü engelli bireylerin yanında olan Evkaf, bu yıl da desteklerini arttırarak devam ettirdi. 2023 yılı içerisinde engelli bireyler için 8 Milyon TL bütçe harcayan kurum, 100 adet tekerlekli sandalye, 17 adet hasta yatağı, 20 adet rampa, binlerce özel hijyen / ilaç paketi ve sağlık gereksinimleri gibi ihtiyaçları karşıladı. Ayrıca 100’e yakın özel gereksinimli çocuğun eğitim masrafını da üstlenen Evkaf, vakıf kültürümüzü yaşatmaya ve her geçen gün daha fazla engelli bireye dokunmaya devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.