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Evkaf Yılın Her Günü Engelli Bireylerin Yanında

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Evkaf Yılın Her Günü Engelli Bireylerin Yanında
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Yılın her günü engelli bireylerin yanında olan Evkaf, bu yıl da desteklerini arttırarak devam ettirdi. 2023 yılı içerisinde engelli bireyler için 8 Milyon TL bütçe harcayan kurum, 100 adet tekerlekli sandalye, 17 adet hasta yatağı, 20 adet rampa, binlerce özel hijyen / ilaç paketi ve sağlık gereksinimleri gibi ihtiyaçları karşıladı. Ayrıca 100’e yakın özel gereksinimli çocuğun eğitim masrafını da üstlenen Evkaf, vakıf kültürümüzü yaşatmaya ve her geçen gün daha fazla engelli bireye dokunmaya devam ediyor.
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