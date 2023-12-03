Genç avukat sevenlerini yasa boğdu

Lefkoşa sevilen genç bir simasını zamansız kaybetmenin üzün tüsünü yaşıyor.

Avukat Feriha Çağa Uysal bu sabaha karşı yaşama veda etti. Uysal uzun süredir tedavi görmekteydi.

Cenazesi bugün kılınan öğlen namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi.

Feriha Çağa Uysal, gazeteci Ufuk Çağa’nın kızı, Artun Çağa’nın ise yeğeniydi.

Bir çocuk annesi Feriha Çağa Uysal, Ali Erdener Uysal ile evliydi. Ölümü büyük üzüntü yarattı.