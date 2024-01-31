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Evkaf, selden zarar gören vatandaşlarımızın yanında

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Evkaf, selden zarar gören vatandaşlarımızın yanında
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) dün akşam saatlerinde kötü hava koşullarının etkisiyle Geçitköy’de bulunan derenin taşması sonucunda mağdur olan bölge sakinlerine yardım eli uzattı.

İçerisinde gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu yardım paketleri kaymakamlık ve köy muhtarlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Evkaf bu vesileyle, ülke genelinde selden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.
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