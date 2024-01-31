Koopspor çok farklı

Basketbol U 14 Erkekler Ligine dün gece tek maçla devam edildi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 2.hafta maçında Koopspor ligin yeni takımı Kıvılcım karşısında 93-16 galip gelerek ikinci maçtan da galip ayrıldı.
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