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Koopspor çok farklı

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Koopspor çok farklı
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Basketbol U 14 Erkekler Ligine dün gece tek maçla devam edildi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 2.hafta maçında Koopspor ligin yeni takımı Kıvılcım karşısında 93-16 galip gelerek ikinci maçtan da galip ayrıldı.
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