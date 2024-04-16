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Evkaf heyeti, Liderimizin huzurundaydı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) yönetimi, Vakıfların Kıbrıs Türkü’ne devrini sağlayan Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini ziyaret etti

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Evkaf heyeti, Liderimizin huzurundaydı
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Kıbrıs Vakıflar İdaresinin 453. kuruluş yıl dönümü ve Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 68. yılı, etkinliklerle kutlandı.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri ve çalışanları, Vakıfların Kıbrıs Türkü’ne devrini sağlayan varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti.
Dr. Küçük’ün kabrine çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 68. yılında Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret ettiklerini belirtti.
Tümer, “Vakıfların Kıbrıs Türkü’ne devrinin sağlanmasını Dr. Fazıl Küçük ve tüm silah arkadaşlarına borçluyuz.” diye konuştu.
 
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